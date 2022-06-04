МЮ может отдать в аренду Кристал Пэлас защитника, купленного у них же за 50 миллионов

"Кристал Пэлас" заинтересованы в аренде правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Уан-Биссаки. Как сообщает South London News, именно бывший клуб британца является фаворитом в гонке за игроком.

Уан-Биссака является воспитанником "Кристал Пэлас". Он дебютировал в АПЛ за лондонский клуб зимой 2018 года. Всего спустя полтора года, в июне 2019 он перешел в "Манчестер Юнайтед" за 45 миллионов фунтов. Позже "МЮ" заплатила еще 5 миллионов фунтов бонусами.

В этом сезоне Аарон сыграл за "Юнайтед" в 26 матчах во всех турнирах, однако не сделал ни одного результативного действия. В своем единственном полноценном сезоне в "Пэлас" он сыграл 35 матчей и сделал 3 ассиста.