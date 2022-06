Фабрицио Романо: Ньюкасл договорился об условиях трансфера французского форварда за 30 миллионов евро

Нападающий французского "Реймса" Юго Экитике близок к переходу в английский "Ньюкасл". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о сумме трансфера за 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами:

"Трансфер Юго Экитике. "Ньюкасл" и "Реймс" смогли достичь договоренности о 30 миллионной плате, плюс 5 миллионов бонусами. Агент игрока сейчас общается с "Ньюкаслом", после получения разрешения от "Реймса". Работа кипит, ведь "Ньюкасл" лидировал в гонке за игрока на протяжении недель".

Hugo Ekitike deal. Newcastle and Reims have full agreement on €30m fee plus €5m add-ons, agent is now in talks with Newcastle after being given permission by Reims. ⭐️???????? #NUFC



Work in progress as Newcastle have been leading the race for weeks.