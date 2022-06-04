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Фабрицио Романо: Ньюкасл договорился об условиях трансфера французского форварда за 30 миллионов евро
Реймс может получить еще 5 миллионов бонусами
Фото: Foot Mercato
Нападающий французского "Реймса" Юго Экитике близок к переходу в английский "Ньюкасл". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о сумме трансфера за 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами:
"Трансфер Юго Экитике. "Ньюкасл" и "Реймс" смогли достичь договоренности о 30 миллионной плате, плюс 5 миллионов бонусами. Агент игрока сейчас общается с "Ньюкаслом", после получения разрешения от "Реймса". Работа кипит, ведь "Ньюкасл" лидировал в гонке за игрока на протяжении недель".
Hugo Ekitike deal. Newcastle and Reims have full agreement on €30m fee plus €5m add-ons, agent is now in talks with Newcastle after being given permission by Reims. ⭐️???????? #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2022
Work in progress as Newcastle have been leading the race for weeks.
В прошедшем сезоне Лиги 1 Юго Экитике забил за "Реймс" 10 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах чемпионата.
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