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Фабрицио Романо: Ньюкасл договорился об условиях трансфера французского форварда за 30 миллионов евро

Англия
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Реймс может получить еще 5 миллионов бонусами

Фабрицио Романо: Ньюкасл договорился об условиях трансфера французского форварда за 30 миллионов евро

Фото: Foot Mercato

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий французского "Реймса" Юго Экитике близок к переходу в английский "Ньюкасл". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы договорились о сумме трансфера за 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами:

"Трансфер Юго Экитике. "Ньюкасл" и "Реймс" смогли достичь договоренности о 30 миллионной плате, плюс 5 миллионов бонусами. Агент игрока сейчас общается с "Ньюкаслом", после получения разрешения от "Реймса". Работа кипит, ведь "Ньюкасл" лидировал в гонке за игрока на протяжении недель".

В прошедшем сезоне Лиги 1 Юго Экитике забил за "Реймс" 10 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах чемпионата.

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В статье: Реймс Ньюкасл Юго Экитика
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