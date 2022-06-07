Салах передумал продлевать контракт с Ливерпулем после обещания Барселоны

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах передумал продлевать контракт с клубом, после того, как получил обещание от "Барселоны" заключить сделку, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что "Барселона" была единственным клубом, который уже сейчас пообещал заключить сделку. В то же время сообщается о высокой заработной плате, которую готовят "каталонцы" для египтянина.

Ранее же сообщалось, что в "Барселоне" установят потолок зарплат, который не позволит игрокам получать больше 10 миллионов евро в год.

Текущее соглашение 29-летнего нападающего истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.