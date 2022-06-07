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Салах передумал продлевать контракт с Ливерпулем после обещания Барселоны

Англия
(1 голосов)

В последнее время футболистам часто хочется нового вызова

Салах передумал продлевать контракт с Ливерпулем после обещания Барселоны

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах передумал продлевать контракт с клубом, после того, как получил обещание от "Барселоны" заключить сделку, сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что "Барселона" была единственным клубом, который уже сейчас пообещал заключить сделку. В то же время сообщается о высокой заработной плате, которую готовят "каталонцы" для египтянина.

Ранее же сообщалось, что в "Барселоне" установят потолок зарплат, который не позволит игрокам получать больше 10 миллионов евро в год.

Текущее соглашение 29-летнего нападающего истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.

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В статье: Барселона Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
mirror.co.uk

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Комментарии (23)
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NORDOS
08.06.2022 в 10:07
прадву говорить барселох, що салах слабохарактерний. новий чмося з нього буде. головне щоб пасували на нього постійно як на чмосю, щоби статістіка була
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+4
-2
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hrdhrd (Украина)
08.06.2022 в 14:59
Это точно, и отомстить Реалу уже хочет. Ну опять в проходном, ни на что не влияющем Класико раз в год победят и будут до следующего года петь и плясать
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+3
-2
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Дoбрый (землянин)
08.06.2022 в 09:09
Купер хоть и Дон, но я с ним частично согласен. Есть вероятность того, шо Салах в Барсе не заиграет и превратится в такую себе коутиньку или гризманьку. Игрок он хороший, топовый, но... слабохарактерный. А в хавиной Барсе надо постоянно доказывать и выгрызать.
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+4
-4
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NORDOS
08.06.2022 в 10:04
ти зовсім гоніш, барселох в барсі всі слабохарактерні. це команда нюнь та істєрічок вони навіть Айнтрахт не змогли перемогти на морально вольових, коли тактика і установка тренера відсутня
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+3
-2
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 11:22
Так гризун був у вас... Який уші в захисників відгризав...Суарес...
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+3
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.06.2022 в 04:34
Как я уже говорил ранее, глупые фанаты позорного реала, не просто очень глупые люди, но, к тому же, лжецы и манипуляторы, а также людишки с двойными стандартами. Расскажу об этом на примере очень глупого квашина. Итак, человек прочитал инфу про Салаха, вскипел от злости, что ТОПовый игрок может оказаться в ФК Барселона и думает себе... "Это ж, надо podosraть инфу, это же нужно нагадить фанатам Барсы... Начинает рыть инет, находит инфу годичной давности (от 25.01.2021 г.) и выкладывает здесь эту тухлятину, типа, "новость вот-вот подоспела и я с вами делюсь"... Как глупо и наивно...Какой позор! И этот жалкий человек ничего не хочет сказать про то, что руководство Барсы уже часть долгов погасили, а часть реструктуризировали, ведь к моменту на сегодня, от даты 25.01.2021г. уже прошёл год и почти пять месяцев... Вот чтобы изобличать ложь фанатов реала, чтобы не давать возможности этим глупым людям тиражировать фейки, я иногда и выхожу сюда... Как жаль, что фанаты позорного реала превратили этот футбольный сайт в мусорную корзину, куда можно скормить любой мусор... ЛМ-ЧМ - 2022.
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+4
-6
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 06:13
Реструктуризировали.... это на значит оленина, что заработали или им кто-то простил... И кто манипулирует ?
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+4
-3
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hrdhrd (Украина)
08.06.2022 в 14:56
Ты иногда заходишь сюда, чтобы тиражировать фейки про Барселону У тебя уже и Неймар остался, и Месси, и долгов нет, и Перес банкрот. Только Реал на вершине, подписывает топовых игроков, а вы собираете всякий шлак за тарелку супа и живете ожиданиями трофеев. Главное себе не ври
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+3
-2
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 00:55
«Барселона» погрязла в долгах!«Барселона» на официальном сайте опубликовала годовой финансовый отчёт, согласно которому краткосрочный долг каталонского клуба составил около 730 млн евро, а вся сумма задолженностей сине-гранатовых достигла почти 1,2 млрд. Рассказываем, как ухудшилась экономическая составляющая топового европейского клуба, который погряз в долгах.Самая большая часть расходов клуба приходится на фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета. В «Барселоне» сильно обеспокоены ситуацией с контрактами игроков. Именно это и привело к переговорам об отсрочке и сокращении зарплаты футболистов с момента начала пандемии.К тому же, по информации испанского издания COPE, каталонскому клубу пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить зарплату за полгода своим игрокам. «Барса» не заплатила им ни в декабре, ни в январе, пообещав погасить задолженность в феврале. Руководство сине-гранатовых до сих пор должно другим клубам 126 млн евро за трансферные сделки, которые были осуществлены в последние годы. Например, «Барселона» должна 29 млн евро «Ливерпулю» за подписание Филиппе Коутиньо, 16 млн евро «Аяксу» за Френки де Йонга, 10 млн «Бордо» за Малкома, 21 млн евро «Гремио» за Артура и 11 млн евро «Баварии» за Артуро Видаля. Последние трое уже не выступают за каталонский клуб, а каждый долг требует оплаты до 30 июня этого года.
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+3
-6
Дон Купер (Хмельницький)
08.06.2022 в 00:43
Дарма. Юрген збудував "червону машину" і Салах був її частиною. В Барсі пропаде, або перетвориться на посереднього гравця, яким він й був до переходу в Ліверпуль.
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+5
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 08:50
Він вже себе вичерпав в команді Юргена!
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0
-2
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Дoбрый (землянин)
07.06.2022 в 23:55
Салах Акбар!
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-4
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 00:57
Знакомый израильтянин, когда с кем-то ругается, орет на арабском. Выглядит устрашающе. Спрашиваю, где он так вражеский язык выучил. — Нигде. Я по арабски кроме салям ничего не знаю. — А когда ругаешься? — Так это просто набор звуков. Импровизирую. Израильтяне думают, что я араб, арабы думают, что я дебил. И те и другие боятся связываться...
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+4
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.06.2022 в 04:40
И фанаты ФК Барселоны тоже думают, что ты дебил... Не огорчайся.. ЛМ-ЧМ-2022.
+5
-5
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 06:00
С твоих обспермленных губ заднеприводный олень, это звучит, как награда !
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-2
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Дoбрый (землянин)
08.06.2022 в 08:34
Простокваша, стиишки у тебя лучше получаются.
0
-4
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 10:55
Так не тобі ж судити, заднєпривід...
+2
-1
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NORDOS
07.06.2022 в 22:55
вау! дружок свого дона кадирова проситься в барсу. він же мстітєль фіналів ЛЧ
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-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2022 в 22:43
Давно пора!
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+4
-3
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NORDOS
07.06.2022 в 23:00
"давно" б не вийшло. в клуб прістарєлих беруть лише після 30ти і з прогресуючим альцгеймером
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 00:52
вони ще паркінсона щукають на позицію захисника
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-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.06.2022 в 04:38
Да, этим усиленно занимается твой кумир перес... Состав то у переса пенсионерский... ЛМ-ЧМ - 2022г.
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-8
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 06:07
Завистливый ты олень... РЕАЛ на вершине, а вы заднеприводно-гламурные в полной ж*о*не ... И финансовой и игровой... вас уже леганесы с гранулами имеют по самые помидоры, а ты тут басни травишь о величии занюханной барсы...
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-1

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