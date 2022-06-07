Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах передумал продлевать контракт с Ливерпулем после обещания Барселоны
В последнее время футболистам часто хочется нового вызова
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах передумал продлевать контракт с клубом, после того, как получил обещание от "Барселоны" заключить сделку, сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что "Барселона" была единственным клубом, который уже сейчас пообещал заключить сделку. В то же время сообщается о высокой заработной плате, которую готовят "каталонцы" для египтянина.
Ранее же сообщалось, что в "Барселоне" установят потолок зарплат, который не позволит игрокам получать больше 10 миллионов евро в год.
Текущее соглашение 29-летнего нападающего истекает летом 2023 года.
В прошлом сезоне Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч, забил 31 гол и отдал 16 голевых передач.
Популярное сейчас
- Ирландия - Украина. Смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Мудрик, Довбик и новая схема. Стартовый состав сборной Украины на матч с Ирландией
- Данилов: Мы имеем дело со второй армией мира. Они уже научились на этой войне воевать
- Ещё один претендент: Новичок АПЛ ведет переговоры по Довбику
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру