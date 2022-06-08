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Сауль Ньигес написал прощальное письмо Челси
Испанец попрощался с лондонским клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" Сауль Ньигес, права которого принадлежат "Атлетико" Мадрид, покинул английский клуб. "Синие" арендовали футболиста в прошлом сезоне с правом последующего выкупа, однако испанец не останется в команде.
Полузащитник через социальные сети попрощался с клубом и его болельщиками.
"Пишу, чтобы проститься с вами. Я хотел бы рассказать вам, что я чувствовал во время этого приключения. Дела начинались совсем не хорошо. После долгого пребывания дома изменить все было непросто.
Все в жизни служит для того, чтобы совершенствоваться и учиться, и это то, что я беру из этого приключения.
Я хотел бы поблагодарить клуб за попытку позаботиться о каждой детали, чтобы я чувствовал себя как дома. Я также хотел бы отдать должное каждому работнику, спасибо. Спасибо, что сделали этот клуб гораздо больше.
Спасибо всем болельщикам за то, что они поддерживали меня в любом случае. Я буду вечно благодарен. Благодарю весь персонал за то, что он позволил мне выигрывать титулы в голубой рубашке.
Но прежде всего я хотел поблагодарить своих товарищей по команде. Они были фундаментом, на котором я держался. Они помогли мне продолжать поддерживать команду и жить спокойно и положительно изо дня в день", – написал Сауль.
В сезоне-2021/22 Сауль отыграл 26 матчей за "синих", в которых забил 1 гол и отметился одной результативной передачей.
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