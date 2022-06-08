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Ливерпуль готовится выложить 80 миллионов за нападающего Бенфики

Англия
Обновлено
(1 голосов)

В "МЮ" тоже заинтересованы в услугах португальца

Ливерпуль готовится выложить 80 миллионов за нападающего Бенфики

Фото: twitter.com/SLBenfica

Новина українською

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" готовят предложение о трансфере нападающего "Бенфики" Даврвина Нуньеса, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" готовы выложить за португальца 80 миллионов евро.

Также "Ливерпулем" подразумевается бонусная часть, но её размеры не уточняются.

Оба клуба не намерены соревноваться в том, кто больше предложит за 22-летнего игрока.

В минувшем сезоне Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 55 миллиона евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Дарвин Нуньес
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Комментарии (3)
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Steven_Gerrard (Одесса)
08.06.2022 в 20:22
« Червоні готові викласти за португальця 80 мільйонів євро.»За якого такого «португальця»???
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.06.2022 в 19:28
Пф..... в Бенфіці залишиться Яремчук!))
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MaximSK (Киев)
08.06.2022 в 21:05
Он первый сезон в Бенфика слабо провел и причина не в Нуньесе, а в том что Яремчук не смог адаптироваться к игре Бенфике, может это не его команда.
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