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Ливерпуль готовится выложить 80 миллионов за нападающего Бенфики
В "МЮ" тоже заинтересованы в услугах португальца
Фото: twitter.com/SLBenfica
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" готовят предложение о трансфере нападающего "Бенфики" Даврвина Нуньеса, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" готовы выложить за португальца 80 миллионов евро.
Также "Ливерпулем" подразумевается бонусная часть, но её размеры не уточняются.
Liverpool are planning to prepare an opening, verbal bid for Darwin Núñez to test water with Benfica. Proposal could be around €80m with add-ons. Manchester United also in contact with Núñez’s agent. ???????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022
Both clubs guarantee they have no intention to enter into bidding war. pic.twitter.com/pH559Xnpuy
Оба клуба не намерены соревноваться в том, кто больше предложит за 22-летнего игрока.
В минувшем сезоне Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 55 миллиона евро.
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