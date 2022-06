Ливерпуль готовится выложить 80 миллионов за нападающего Бенфики

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" готовят предложение о трансфере нападающего "Бенфики" Даврвина Нуньеса, сообщает Фабрицио Романо. "Красные" готовы выложить за португальца 80 миллионов евро.

Также "Ливерпулем" подразумевается бонусная часть, но её размеры не уточняются.

Liverpool are planning to prepare an opening, verbal bid for Darwin Núñez to test water with Benfica. Proposal could be around €80m with add-ons. Manchester United also in contact with Núñez’s agent. ???????? #LFC



Both clubs guarantee they have no intention to enter into bidding war. pic.twitter.com/pH559Xnpuy