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Рашфорд отказался переходить в Тоттенхэм. У МЮ было предложение от лондонцев
Должен стать звездой в родном клубе
Фото: twitter.com/ManUtd
"Тоттенхэм" пытался подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает The Times. "Дьяволы" отказали "шпорам".
"Тоттенхэм" проинформировали, что Маркус хочет остаться в Манчестере и попытаться впечатлить Эрика тен Хага.
В прошлом сезоне Рашфорд провёл за "Юнайтед" 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:thetimes.co.uk
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