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Рашфорд отказался переходить в Тоттенхэм. У МЮ было предложение от лондонцев

Англия
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Должен стать звездой в родном клубе

Рашфорд отказался переходить в Тоттенхэм. У МЮ было предложение от лондонцев

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Тоттенхэм" пытался подписать нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда, сообщает The Times. "Дьяволы" отказали "шпорам".

"Тоттенхэм" проинформировали, что Маркус хочет остаться в Манчестере и попытаться впечатлить Эрика тен Хага.

В прошлом сезоне Рашфорд провёл за "Юнайтед" 32 матча, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
thetimes.co.uk

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