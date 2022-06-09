Эвертон предложил Динамо провести товарищеский матч ради Украины

Президент "Эвертона" Фархад Мошири опубликовал открытое письмо, в котором предложил киевскому "Динамо" провести товарищеский матч, чтобы собрать средства на помощь Украине:

"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое каждый день происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства "Эвертона" и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих от этого бесчеловечного нападения, были искренними и действительно удивительными.

Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили киевскому "Динамо" провести товарищеский матч на "Гудисон-Парк" для сбора дополнительных средств на поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", - сказал Мошири в открытом письме болельщикам "ирисок".