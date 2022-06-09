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Эвертон предложил Динамо провести товарищеский матч ради Украины

Англия
(2 голосов)

Замечательная инициатива

Эвертон предложил Динамо провести товарищеский матч ради Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Эвертона" Фархад Мошири опубликовал открытое письмо, в котором предложил киевскому "Динамо" провести товарищеский матч, чтобы собрать средства на помощь Украине:

"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое каждый день происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства "Эвертона" и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, страдающих от этого бесчеловечного нападения, были искренними и действительно удивительными.

Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили киевскому "Динамо" провести товарищеский матч на "Гудисон-Парк" для сбора дополнительных средств на поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", - сказал Мошири в открытом письме болельщикам "ирисок".

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В статье: Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ФК Эвертон

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
09.06.2022 в 12:41
Треба грати!
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
09.06.2022 в 10:38
Респект
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 09:49
Молодці
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