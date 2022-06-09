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Официально. Ливерпуль покидает четыре футболиста, включая Ориги
Клуб попрощался также с игроками академии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ливерпуль" объявил, что четыре футболиста покидают команду в связи с истечением контрактов.
Мерсисайдская команда попрощалась с нападающим Дивок Ориги, выступавшего за "красных" с 2014 года. Сообщалось, что форвард может перейти в "Милан". Всего на его счету 41 гол в 175 матчах. Вместе с английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Также команду покидает голкипер Лорис Кариус, который перешел в стан "мерсисайдцев" в 2016 году и провел 49 игр в течение первых двух сезонов в команде. Вратарь дважды отправлялся в аренду - "Бешикташ" и в "Унион Берлин".
Кроме того, из "Ливерпуля" уходят вингер Шейи Оджо и нападающий Бен Вудберн, и игроки академии Элайдж Диксон-Боннер, Луис Лонгстафф и Шон Уилсон.
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