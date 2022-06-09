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СМИ: АПЛ приостановила контракт с Матч ТВ из-за вторжения в Украину
российские пропагандисты остались без английского чемпионата
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство Английской Премьер-лиги приостанавливает действие контракта с российским каналом "Матч ТВ" из-за военного вторжения в Украину.
Об этом пишет издание BBC.
Такое решение было объявлено сегодня на общем собрании клубов АПЛ. Отмечается, что боссы организации посчитали, что у них нет другого выбора, кроме как запретить показ главного английского футбольного дивизиона для зрителей страны-агрессора.
При этом пока неизвестно, как долго будет действовать приостановка и будет ли соглашение расторгнуто полностью. Шестилетняя сделка с российским вещателем оценивалась в 43 млн фунтов.
К слову, в марте англичане прекратили сотрудничество с сервисом Okko, который показывал чемпионат Англии в россии с 2019 года.
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