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Тен Хаг видит в МЮ полузащитника Аякса

Англия
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Тен Хаг видит в МЮ полузащитника Аякса

Фото: twitter.com/AFCAjax

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"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Аякса" Антони, сообщает Goal.com. Агент игрока отбыл в Европу, чтобы провести переговоры с английской стороной.

В случае успеха переговоров, сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.

Тен Хаг хочет сделать 22-летнего игрока первым трансфером в "МЮ".

В прошлом сезоне полузащитник провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Антони
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Источник:
goal.com

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