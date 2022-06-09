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Тен Хаг видит в МЮ полузащитника Аякса
Классический сценарий – менеджер берет с собой футболистов
Фото: twitter.com/AFCAjax
"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитника "Аякса" Антони, сообщает Goal.com. Агент игрока отбыл в Европу, чтобы провести переговоры с английской стороной.
В случае успеха переговоров, сумма трансфера составит около 60 миллионов евро.
Тен Хаг хочет сделать 22-летнего игрока первым трансфером в "МЮ".
В прошлом сезоне полузащитник провел за "Аякс" 33 матча, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.
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