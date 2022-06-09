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Символическая сборная АПЛ по версии PFA: Алиссон, Роналду, Салах и без Сона
Обделили нападающего "шпор"
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сформировала сборную сезона по итогам прошлого сезона в АПЛ. "Мимо" пролетел лучший бомбардир АПЛ Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".
Кореец забил столько же, сколько Мохамед Салах (23) и делит с египтяниным первую строчку в списке бомбардиров АПЛ.
⚽️ The PFA Premier League Team of the Year!— Professional Footballers' Association (@PFA) June 9, 2022
???????? @Alissonbecker
???????? João Cancelo
???????? @VirgilvDijk
???????? @ToniRuediger
???????????????????????????? @TrentAA
???????? @DeBruyneKev
???????? @Thiago6
???????? @BernardoCSilva
???????? @MoSalah
???????? @Cristiano
???????? Sadio Mané#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/x1MPQBOHrF
Полный состав выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")
Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал"), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Полузащитники: Тиаго Алькантара ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне, Бернарду Силва ("Манчестер Сити").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Садьо Мане, Мохамед Салах ("Ливерпуль").
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