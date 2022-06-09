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Символическая сборная АПЛ по версии PFA: Алиссон, Роналду, Салах и без Сона

Англия
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Обделили нападающего "шпор"

Символическая сборная АПЛ по версии PFA: Алиссон, Роналду, Салах и без Сона

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сформировала сборную сезона по итогам прошлого сезона в АПЛ. "Мимо" пролетел лучший бомбардир АПЛ Сон Хын Мин из "Тоттенхэма".

Кореец забил столько же, сколько Мохамед Салах (23) и делит с египтяниным первую строчку в списке бомбардиров АПЛ.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль")

Защитники: Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси", "Реал"), Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Полузащитники: Тиаго Алькантара ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне, Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Садьо Мане, Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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В статье: Криштиану Роналду АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Алиссон Бекер pfa
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