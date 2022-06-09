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Барселона готова отпустить Де Йонга. Предложение Юнайтед слишком привлекательное
Свои подросли
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
"Барселона" готова продать полузащитника Френки де Йонга в "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca. Англичане предлагают 80 миллионов евро за хавбека.
Сообщается, что за 25-летнего хавбека выплатят 60 миллионов евро сразу и 20 в виде бонусов.
Руководство "Барселоны" считает, что предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.
В клубе также сомневаются, что по другим игрокам, которых "Барса" готова продать, поступит более выгодное предложение.
Сам Фрэнки не хотел бы уходить. Тен Хаг, с которым он работал в "Аяксе" может уговорить хавбека.
В прошлом сезоне Де Йонг провел 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека как раз в 60 миллионов евро.
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