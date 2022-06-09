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Барселона готова отпустить Де Йонга. Предложение Юнайтед слишком привлекательное

Англия
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Барселона готова отпустить Де Йонга. Предложение Юнайтед слишком привлекательное

Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21

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"Барселона" готова продать полузащитника Френки де Йонга в "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca. Англичане предлагают 80 миллионов евро за хавбека.

Сообщается, что за 25-летнего хавбека выплатят 60 миллионов евро сразу и 20 в виде бонусов.

Руководство "Барселоны" считает, что предложение слишком выгодным, чтобы отказываться от него.

В клубе также сомневаются, что по другим игрокам, которых "Барса" готова продать, поступит более выгодное предложение.

Сам Фрэнки не хотел бы уходить. Тен Хаг, с которым он работал в "Аяксе" может уговорить хавбека.

В прошлом сезоне Де Йонг провел 46 матчей, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека как раз в 60 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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Источник:
marca.com

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