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Миколенко теряет одноклубников. Состав Эвертона покинет ряд исполнителей
Назревает перестройка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу целый ряд игроков покинет "Эвертон". Об этом передают английские СМИ.
Фабиан Делф, Гилфи Сигурдссон, Дженк, Джонджо Кенни. У этой пятерки заканчивается контракт с "ирисками", который не будет продлен. А вот голкипер Асмир Бегович продлил сделку - еще один год он будет выступать за клуб из Ливерпуля.
???? | Ahead of the release of the #PL retained lists, we have taken up the option to extend Asmir Begovic’s deal for a further year – and offered a new contract to fellow goalkeeper Andy Lonergan.#EFC— Everton (@Everton) June 10, 2022
В прошедшем сезоне АПЛ "Эвертон" занял 16-е место.
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