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Миколенко теряет одноклубников. Состав Эвертона покинет ряд исполнителей

Англия
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Назревает перестройка

Миколенко теряет одноклубников. Состав Эвертона покинет ряд исполнителей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сразу целый ряд игроков покинет "Эвертон". Об этом передают английские СМИ.

Фабиан Делф, Гилфи Сигурдссон, Дженк, Джонджо Кенни. У этой пятерки заканчивается контракт с "ирисками", который не будет продлен. А вот голкипер Асмир Бегович продлил сделку - еще один год он будет выступать за клуб из Ливерпуля.

В прошедшем сезоне АПЛ "Эвертон" занял 16-е место.

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В статье: Гилфи Сигурдссон Асмир Бегович Эвертон (Ливерпуль) Фабиан Делф Дженк Тосун Джонджо Кенни
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