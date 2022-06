Миколенко теряет одноклубников. Состав Эвертона покинет ряд исполнителей

Сразу целый ряд игроков покинет "Эвертон". Об этом передают английские СМИ.

Фабиан Делф, Гилфи Сигурдссон, Дженк, Джонджо Кенни. У этой пятерки заканчивается контракт с "ирисками", который не будет продлен. А вот голкипер Асмир Бегович продлил сделку - еще один год он будет выступать за клуб из Ливерпуля.

???? | Ahead of the release of the #PL retained lists, we have taken up the option to extend Asmir Begovic’s deal for a further year – and offered a new contract to fellow goalkeeper Andy Lonergan.#EFC