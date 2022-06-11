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Тоттенхэм нацелился на молодого защитника Мидлсбро

Англия
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Клуб хочет осуществить трансфер в ближайшее время

Тоттенхэм нацелился на молодого защитника Мидлсбро

Getty Images

Новина українською

Правый защитник "Мидлсбро" Джед Спенс может стать игроком "Тоттенхэма" уже этим летом.

Известно, что клубы договорились о переходе, а переговоры о контракте с игроком находятся на продвинутой стадии. "Шпоры" заплатят около 20 млн фунтов.

Спенса хотел сохранить "Ноттингем Форест", за который он играл на правах аренды, но англичанин ямайского происхождения выбрал вариант с "Тоттенхэмом".

Джед является воспитанником "Фулгема", а "Мидлсбро" он принадлежит с 2018-го. В аренде за "Ноттингем Форест" защитник провел 46 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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В статье: Мидлсбро Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
The Guardian

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