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Тоттенхэм нацелился на молодого защитника Мидлсбро
Клуб хочет осуществить трансфер в ближайшее время
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Правый защитник "Мидлсбро" Джед Спенс может стать игроком "Тоттенхэма" уже этим летом.
Известно, что клубы договорились о переходе, а переговоры о контракте с игроком находятся на продвинутой стадии. "Шпоры" заплатят около 20 млн фунтов.
Спенса хотел сохранить "Ноттингем Форест", за который он играл на правах аренды, но англичанин ямайского происхождения выбрал вариант с "Тоттенхэмом".
Джед является воспитанником "Фулгема", а "Мидлсбро" он принадлежит с 2018-го. В аренде за "Ноттингем Форест" защитник провел 46 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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