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Эвертон интересуется левым защитником Ренна

Англия
(1 голосов)

Адриен Трюффер также интересен Хоффенхайму и Аяксу

Эвертон интересуется левым защитником Ренна

Фото: Ligue 1

UA-Футбол
Новина українською

Левый защитник "Ренна" Адриен Трюффер недавно сменил агента и подписал контракт с агентством, представляющим Эдуардо Камавингу и Жереми Доку. Как сообщает L`Equipe, это связано с интересом к игроку со стороны клубов из Англии и Германии.

Среди главных команд-претендентов на Трюффера: "Эвертон" и "Хоффенхайм", а также "Аякс". Помимо этого, Адриеном еще интересуются "Лестер" и "Вест Хэм". Сам же игрок предпочитает переехать в АПЛ или Бундеслигу.

В случае перехода в "Эвертон", Трюффер станет конкурентом по позиции украинца Виталия Миколенко. Ранее было объявлено о том, что клуб в качестве свободного агента покидает защитник Джонджо Кенни.

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В статье: Ренн Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
11.06.2022 в 18:02
Миколенку конкуренція не завадить.
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