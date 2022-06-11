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Эвертон интересуется левым защитником Ренна
Адриен Трюффер также интересен Хоффенхайму и Аяксу
Фото: Ligue 1
Левый защитник "Ренна" Адриен Трюффер недавно сменил агента и подписал контракт с агентством, представляющим Эдуардо Камавингу и Жереми Доку. Как сообщает L`Equipe, это связано с интересом к игроку со стороны клубов из Англии и Германии.
Среди главных команд-претендентов на Трюффера: "Эвертон" и "Хоффенхайм", а также "Аякс". Помимо этого, Адриеном еще интересуются "Лестер" и "Вест Хэм". Сам же игрок предпочитает переехать в АПЛ или Бундеслигу.
В случае перехода в "Эвертон", Трюффер станет конкурентом по позиции украинца Виталия Миколенко. Ранее было объявлено о том, что клуб в качестве свободного агента покидает защитник Джонджо Кенни.
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