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Ливерпуль договорился о трансфере форварда Бенфики за 100 миллионов евро

Англия
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Дарвин Нуньес уже согласовал контракт с мерсисайдцами

Ливерпуль договорился о трансфере форварда Бенфики за 100 миллионов евро

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" и "Бенфика" достигли договоренности о сумме трансфера уругвайского форварда "лиссабонцев" Дарвина Нуньеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо нападающий обойдется "мерсисайдцам" в 100 миллионов евро.

По информации Романо, 80 миллионов будут гарантированно выплачены "Ливерпулем", а остальные 20 миллионов – бонусы. Ранее также сообщалось о том, что "красные" договорились с игроком об условиях пятилетнего контракта.

За "Бенфику" Нуньес отыграл лишь два сезона, перейдя в клуб летом 2020 года из "Альмерии" за 24 миллиона евро. В этом сезоне за "Лиссабон" Дарвин отыграл 41 матч, в котором забил 34 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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