Ливерпуль договорился о трансфере форварда Бенфики за 100 миллионов евро

"Ливерпуль" и "Бенфика" достигли договоренности о сумме трансфера уругвайского форварда "лиссабонцев" Дарвина Нуньеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо нападающий обойдется "мерсисайдцам" в 100 миллионов евро.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. ???????????????? #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022

По информации Романо, 80 миллионов будут гарантированно выплачены "Ливерпулем", а остальные 20 миллионов – бонусы. Ранее также сообщалось о том, что "красные" договорились с игроком об условиях пятилетнего контракта.

За "Бенфику" Нуньес отыграл лишь два сезона, перейдя в клуб летом 2020 года из "Альмерии" за 24 миллиона евро. В этом сезоне за "Лиссабон" Дарвин отыграл 41 матч, в котором забил 34 гола и отдал 4 ассиста.