Ливерпуль договорился о трансфере форварда Бенфики за 100 миллионов евро

"Ливерпуль" и "Бенфика" достигли договоренности о сумме трансфера уругвайского форварда "лиссабонцев" Дарвина Нуньеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо нападающий обойдется "мерсисайдцам" в 100 миллионов евро.

Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. ???????????????? #LFC



Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P