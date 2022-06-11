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Ливерпуль договорился о трансфере форварда Бенфики за 100 миллионов евро
Дарвин Нуньес уже согласовал контракт с мерсисайдцами
Фото: Football365
"Ливерпуль" и "Бенфика" достигли договоренности о сумме трансфера уругвайского форварда "лиссабонцев" Дарвина Нуньеса. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо нападающий обойдется "мерсисайдцам" в 100 миллионов евро.
Liverpool are now closing on Darwin Núñez deal, here we go! Meeting in the morning with verbal agreement in place between Liverpool & Benfica, just waiting to sign. €80m plus €20m add ons fee. ???????????????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022
Liverpool are preparing paperworks. Five year contract, already agreed. pic.twitter.com/znzD7DyU8P
По информации Романо, 80 миллионов будут гарантированно выплачены "Ливерпулем", а остальные 20 миллионов – бонусы. Ранее также сообщалось о том, что "красные" договорились с игроком об условиях пятилетнего контракта.
За "Бенфику" Нуньес отыграл лишь два сезона, перейдя в клуб летом 2020 года из "Альмерии" за 24 миллиона евро. В этом сезоне за "Лиссабон" Дарвин отыграл 41 матч, в котором забил 34 гола и отдал 4 ассиста.
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