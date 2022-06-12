Асенсио заинтересован в переходе в один из английских грандов

Агент вингера "Реала" Марко Асенсио контактировал с лондонским "Арсеналом" относительно возможного перехода в летнее трансферное окно.

Теперь "канониры" собираются изучить финансовые требования испанца, и лишь затем переходить к более конкретным переговорам.

Действующий контракт Асенсио с "Реалом" истекает следующим летом. Мадридцы пока не смогли договориться о продлении соглашения и опасаются, что могут потерять игрока бесплатно.

Ранее было известно, что агент Жорже Мендеш уже ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед", однако ничем конкретным это не закончилось.