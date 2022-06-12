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Конкурент Яремчука в Бенфике вскоре прибудет в Англию для подписания контракта с Ливерпулем

Англия
(2 голосов)

Хорошее усиление для Клоппа

Конкурент Яремчука в Бенфике вскоре прибудет в Англию для подписания контракта с Ливерпулем

Фото: DailyNationToday

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Нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес вскоре подпишет контракт с "Ливерпулем". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сегодня 22-летний уругваец вылетел в Испанию, чтобы затем взять курс на Англию. Там он пройдет медобследование и полноценно станет игроком "Ливерпуля".

Финальный контракт до сих пор обсуждается. Стороны выбирают между соглашением на пять или шесть лет.

Отметим, что Нуньес перешел в Бенфику в сентябре 2020-го. За два сезона он провел 84 матча за португальский клуб, отличившись 47-мя голами и 16-ю ассистами. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
Fabrizio Romano

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