Челси намного ближе Реала к покупке молодого вратарского таланта из США

В гонке за одним из самых востребованных молодых голкиперов, Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр", лидирует лондонский "Челси". Как сообщает инсайдер Том Богерт, английский клуб намного ближе к соглашению с американской командой, нежели мадридский "Реал":

"Челси" намного ближе "Реала Мадрид" к достижению запрашиваемой "Чикаго" цены за Слонину, что делает "Челси" лидером в гонке за игроком.

Однако, соглашения пока достигнуто не было, ситуация переменчивая. Сделка включит аренду 18-летнего голкипера обратно в "Чикаго Файр".