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Челси намного ближе Реала к покупке молодого вратарского таланта из США
Габриэля Слонину планируют вернуть в Чикаго на правах аренды
Фото: ChelseaFC365
В гонке за одним из самых востребованных молодых голкиперов, Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр", лидирует лондонский "Челси". Как сообщает инсайдер Том Богерт, английский клуб намного ближе к соглашению с американской командой, нежели мадридский "Реал":
"Челси" намного ближе "Реала Мадрид" к достижению запрашиваемой "Чикаго" цены за Слонину, что делает "Челси" лидером в гонке за игроком.
Однако, соглашения пока достигнуто не было, ситуация переменчивая. Сделка включит аренду 18-летнего голкипера обратно в "Чикаго Файр".
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