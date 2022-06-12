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Челси намного ближе Реала к покупке молодого вратарского таланта из США

Англия
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Габриэля Слонину планируют вернуть в Чикаго на правах аренды

Челси намного ближе Реала к покупке молодого вратарского таланта из США

Фото: ChelseaFC365

UA-Футбол
Новина українською

В гонке за одним из самых востребованных молодых голкиперов, Габриэлем Слониной из "Чикаго Файр", лидирует лондонский "Челси". Как сообщает инсайдер Том Богерт, английский клуб намного ближе к соглашению с американской командой, нежели мадридский "Реал":

"Челси" намного ближе "Реала Мадрид" к достижению запрашиваемой "Чикаго" цены за Слонину, что делает "Челси" лидером в гонке за игроком.

Однако, соглашения пока достигнуто не было, ситуация переменчивая. Сделка включит аренду 18-летнего голкипера обратно в "Чикаго Файр".

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Чикаго Файр (США) Габриэль Слонина
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