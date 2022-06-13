Официально: форвард Бенфики переходит в английский Ливерпуль

Рано утром, 13 июня, руководство лиссабонской "Бенфики" проинформировало CMVM (Комиссию по рынку ценных бумаг) о достижении соглашения с "Ливерпулем" касательно продажи всех прав на форварда "орлов" Дарвина Нуньеса.

Англичане заплатят 75 миллионов евро за игрока. При этом соглашение между клубами предусматривает выплату т.н. "переменного вознаграждения", поэтому общая сумма продажи может вырасти до 100 миллионов евро.

По информации СМИ, сам Нуньес подпишет контракт с "красными" до 2028 года. В сезоне-2021/22 Дарвин провел за "орлов" 38 поединков, забил 32 гола и отдал 4 результативных передачи в рамках всех турниров.