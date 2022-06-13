Официально. Манчестер Сити представил Эрлинга Холанда

"Манчестер Сити" официально завершил переход Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.

21-летний нападающий подписал контракт с "горожанами" до лета 2027 года. Форвард сборной Норвегии присоединится к команде из Манчестера 1 июля.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Ман Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.

В сезоне 2021/22 Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.