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Официально. Манчестер Сити представил Эрлинга Холанда

Англия
(1 голосов)

Норвежец перебрался в английский клуб

Официально. Манчестер Сити представил Эрлинга Холанда

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" официально завершил переход Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.

21-летний нападающий подписал контракт с "горожанами" до лета 2027 года. Форвард сборной Норвегии присоединится к команде из Манчестера 1 июля.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Ман Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.

В сезоне 2021/22 Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
mancity.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
13.06.2022 в 12:37
Цікаво, кого з наявних збірників виставлять за двері
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