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Официально. Манчестер Сити представил Эрлинга Холанда
Норвежец перебрался в английский клуб
Фото: mancity.com
"Манчестер Сити" официально завершил переход Эрлинга Холанда из "Боруссии" Дортмунд.
21-летний нападающий подписал контракт с "горожанами" до лета 2027 года. Форвард сборной Норвегии присоединится к команде из Манчестера 1 июля.
Ранее сообщалось, что трансфер обойдется "Ман Сити" в 250 миллионов евро, с учетом зарплаты.
В сезоне 2021/22 Эрлинг провел за дортмундскую "Боруссию" 29 матчей, забил 28 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.
HE'S HERE! ???? pic.twitter.com/JuZEtzTWbv— Manchester City (@ManCity) June 13, 2022
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