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"Это отличный шаг для меня". Холанд - о переходе в Манчестер Сити
Форвард считает свой трансфер идеальным вариантом
Фото: mancity.com
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился эмоциями после перехода в английский клуб из дортмундской "Боруссии".
"Это особенный день для меня и моей семьи. Я всегда наблюдал за игрой "Манчестер Сити", мне нравилось делать это в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры. Это интересно. Они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.
В этой команде очень много игроков мирового уровня, а Пеп – один из лучших тренеров всех времен, поэтому считаю, что я нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции.
Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и усовершенствоваться как футболист. Уверен, что я смогу сделать это здесь. Это отличный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонной подготовки", – приводит слова Холанда официальный сайт "горожан".
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