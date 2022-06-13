"Это отличный шаг для меня". Холанд - о переходе в Манчестер Сити

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд поделился эмоциями после перехода в английский клуб из дортмундской "Боруссии".

"Это особенный день для меня и моей семьи. Я всегда наблюдал за игрой "Манчестер Сити", мне нравилось делать это в последние сезоны. Вы не можете не восхищаться их стилем игры. Это интересно. Они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я.

В этой команде очень много игроков мирового уровня, а Пеп – один из лучших тренеров всех времен, поэтому считаю, что я нахожусь в правильном месте, чтобы реализовать свои амбиции.

Хочу забивать голы, выигрывать трофеи и усовершенствоваться как футболист. Уверен, что я смогу сделать это здесь. Это отличный шаг для меня, и я не могу дождаться начала предсезонной подготовки", – приводит слова Холанда официальный сайт "горожан".