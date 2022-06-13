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Директор Ман Сити: У Голланда есть все, что мы хотим видеть от нападающего

Англия
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В Манчестере довольны трансфером

Директор Ман Сити: У Голланда есть все, что мы хотим видеть от нападающего

Фото: mancity.com

Новина українською

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн прокомментировал переход в команду Эрлинга Холанда.

"Мы наблюдали за Эрлингом несколько лет, поэтому рады привезти его сюда. Он – огромный талант, который в последние несколько сезонов был одним из лучших нападающих Европы. Его результативность является исключительной, а его выступления в дортмундской "Боруссии", в частности, в Лиге чемпионов доказали, что он способен добиться успеха на самом высоком уровне.

У Эрлинга есть все, что мы хотим видеть от нападающего. Мы уверены, что он добьется успеха в этой команде и этой системе. Его рост был впечатляющим, но ему все еще 21 год. Его лучшие годы впереди, уверены, что он сможет стать еще лучше, работая под руководством Пепа.

Это очень захватывающее подписание для нашего клуба, и я уверен, что нашим болельщикам понравится наблюдать за выступлением Эрлинга в этой команде", – сказал Бегиристайн.

Ранее Эрлинг Холанд высказался о своем переходе в "Манчестер Сити".

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В статье: Манчестер Сити Чики Бегиристайн Эрлинг Холанд
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Источник:
mancity.com

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