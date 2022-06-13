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Официально: Арсенал подписал Маркиньоса

Англия
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Официально: Арсенал подписал Маркиньоса

Фото: twitter.com/SaoPauloFC

Новина українською

"Арсенал" в соцсетях официально объявил о подписании нападающего "Сан Паулу" Маркиньоса. Неофициально сумма сделки составила 3.5 миллиона евро.

О стоимости трансфера сообщает Transfermarkt.

19-летний форвард приобретается на перспективу, о чем прямо говорится на сайте клуба:

"Маркиньос был игроком, за которым мы некоторое время наблюдали. В 19 лет он еще очень молод, поэтому он игрок на будущее. Мы с нетерпением ждем когда он присоединится к команде".

За половину сезона в Бразилии Маркиньос провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Маркиньос Сан-Паулу
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Источник:
arsenal.com

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