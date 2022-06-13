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Официально: Арсенал подписал Маркиньоса
Почти тот
Фото: twitter.com/SaoPauloFC
"Арсенал" в соцсетях официально объявил о подписании нападающего "Сан Паулу" Маркиньоса. Неофициально сумма сделки составила 3.5 миллиона евро.
О стоимости трансфера сообщает Transfermarkt.
Welcome, Marquinhos ????— Arsenal (@Arsenal) June 13, 2022
19-летний форвард приобретается на перспективу, о чем прямо говорится на сайте клуба:
"Маркиньос был игроком, за которым мы некоторое время наблюдали. В 19 лет он еще очень молод, поэтому он игрок на будущее. Мы с нетерпением ждем когда он присоединится к команде".
За половину сезона в Бразилии Маркиньос провел 17 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
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