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Сити хочет подписать Филлипса до летнего тура по Америке

Англия
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Предстоит сделать выбор: красный или синий Манчестер

Сити хочет подписать Филлипса до летнего тура по Америке

Фото: twitter.com/LUFC

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Главная трансферная цель "Манчестер Сити" сейчас – Калвин Филлипс из "Лидса", сообщает The Times. Сделку хотят оформить до летнего тура по Америке.

Команда поедет в тур в середине июля.

Ранее также сообщалось, что хавбеком заинтересованы в "Манчестер Юнайтед".

Текущее соглашение 26-летнего англичанина истекает летом 2024 года.

Значительную часть прошлого сезона полузащитник восстанавливался от травмы. Он провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лидс Юнайтед Калвин Филлипс
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Источник:
thetimes.co.uk

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