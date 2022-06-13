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Сити хочет подписать Филлипса до летнего тура по Америке
Предстоит сделать выбор: красный или синий Манчестер
Фото: twitter.com/LUFC
Главная трансферная цель "Манчестер Сити" сейчас – Калвин Филлипс из "Лидса", сообщает The Times. Сделку хотят оформить до летнего тура по Америке.
Команда поедет в тур в середине июля.
Ранее также сообщалось, что хавбеком заинтересованы в "Манчестер Юнайтед".
Текущее соглашение 26-летнего англичанина истекает летом 2024 года.
Значительную часть прошлого сезона полузащитник восстанавливался от травмы. Он провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 50 миллионов евро.
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