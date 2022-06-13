Зовет не только Джеррард. На Суареса претендует Аякс и ряд других клубов мира

Этим летом Луис Суарес покинул "Атлетико", получив статус свободного агента. На него сразу стали претендовать ряд зарубежных.

Отдельно называли "Астон Виллу", которую тренирует Джеррард и где играет Коутиньо. С обоими Луис пересекался в "Ливерпуле". Однако, по данным Mundo Deportivo, есть и ряд других претендентов.

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Источник называет имена "Галатасарая", "Фиорентины", "Аталанты", "Аякса", а также клубы МЛС. В турецкий клуб его зазывает Муслера - капитан команды и товарищ Суареса по сборной Уругвая.

Помимо этого стоит напомнить, что уже играл за "Аякс", что также может свою роль при выборе нового клуба.