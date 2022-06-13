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Ньюкасл готов отказаться от приобретения Ботмана
"Лилль" неожиданно завысил цену
Фото: twitter.com/losclive
"Лилль" сначала принял предложение "Ньюкасла" по защитнику Свену Ботману в размере 30 миллионов фунтов, но затем передумал и запросил 36, сообщает The Telegraph. "Сороки" не готовы тратится когда партнеры намеренно завышают цену.
Сообщается, что трансферный бюджет "Ньюкасла" составляет 80-100 млн фунтов. Они не будут переплачивать за футболистов.
В клубе недовольны таким решением французом и намерены выйти из переговоров, если в "Лилле" не передумают.
Ранее сообщалось, что "Милан также интересуется Ботманом.
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