Ньюкасл готов отказаться от приобретения Ботмана

"Лилль" сначала принял предложение "Ньюкасла" по защитнику Свену Ботману в размере 30 миллионов фунтов, но затем передумал и запросил 36, сообщает The Telegraph. "Сороки" не готовы тратится когда партнеры намеренно завышают цену.

Сообщается, что трансферный бюджет "Ньюкасла" составляет 80-100 млн фунтов. Они не будут переплачивать за футболистов.

В клубе недовольны таким решением французом и намерены выйти из переговоров, если в "Лилле" не передумают.

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Ранее сообщалось, что "Милан также интересуется Ботманом.