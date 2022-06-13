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Ньюкасл готов отказаться от приобретения Ботмана

Англия
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"Лилль" неожиданно завысил цену

Ньюкасл готов отказаться от приобретения Ботмана

Фото: twitter.com/losclive

Новина українською

"Лилль" сначала принял предложение "Ньюкасла" по защитнику Свену Ботману в размере 30 миллионов фунтов, но затем передумал и запросил 36, сообщает The Telegraph. "Сороки" не готовы тратится когда партнеры намеренно завышают цену.

Сообщается, что трансферный бюджет "Ньюкасла" составляет 80-100 млн фунтов. Они не будут переплачивать за футболистов.

В клубе недовольны таким решением французом и намерены выйти из переговоров, если в "Лилле" не передумают.

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Ранее сообщалось, что "Милан также интересуется Ботманом.

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В статье: Ньюкасл Милан Лилль Свен Ботман
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Источник:
telegraph.co.uk

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