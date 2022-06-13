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Попытка номер два. Фулхэм вновь близок к договоренности по трансферу вингера Шахтера

Англия
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Все-таки АПЛ?

Попытка номер два. Фулхэм вновь близок к договоренности по трансферу вингера Шахтера

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает недавнюю информацию - "Шахтер" и "Фулхэм" вновь активизировали переговоры по Манору Соломону.

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По данным источника, стороны серьезно продвинулись в последнее время, однако остальные детали трансфера неизвестны. Сам Соломон давно дал добро на переход.

Во время первых переговоров стороны сошлись на сумме в семь с половиной миллионов. Также "горняки" сохраняли бы 15 процентов прав на вингера.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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