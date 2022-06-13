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Попытка номер два. Фулхэм вновь близок к договоренности по трансферу вингера Шахтера
Все-таки АПЛ?
Фото: Александр Приходько
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает недавнюю информацию - "Шахтер" и "Фулхэм" вновь активизировали переговоры по Манору Соломону.
По данным источника, стороны серьезно продвинулись в последнее время, однако остальные детали трансфера неизвестны. Сам Соломон давно дал добро на переход.
Fulham are now getting closer to sign Manor Solomon after deal collapsed few weeks ago. It was almost done for €7.5m + 15% sell on clause from Shakhtar, now back on track and advanced. ⚪️???????? #FulhamFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2022
Talks ongoing with player’s camp to reach full agreement on personal terms. pic.twitter.com/yT39h6Rc0j
Во время первых переговоров стороны сошлись на сумме в семь с половиной миллионов. Также "горняки" сохраняли бы 15 процентов прав на вингера.
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