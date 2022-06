Попытка номер два. Фулхэм вновь близок к договоренности по трансферу вингера Шахтера

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает недавнюю информацию - "Шахтер" и "Фулхэм" вновь активизировали переговоры по Манору Соломону.

По данным источника, стороны серьезно продвинулись в последнее время, однако остальные детали трансфера неизвестны. Сам Соломон давно дал добро на переход.

Fulham are now getting closer to sign Manor Solomon after deal collapsed few weeks ago. It was almost done for €7.5m + 15% sell on clause from Shakhtar, now back on track and advanced. ⚪️???????? #FulhamFC



Talks ongoing with player’s camp to reach full agreement on personal terms. pic.twitter.com/yT39h6Rc0j