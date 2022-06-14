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Тоттенхэм за смешные деньги усилит центр поля хавбеком Брайтона

Англия
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В Мадриде за игрока той же позиции заплатили чуть ли не в 5 раз больше

Тоттенхэм за смешные деньги усилит центр поля хавбеком Брайтона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Тоттенхэм" продолжает работу по комплектации состава. Как сообщает The Times, руководство "шпор" достигло договоренности о переходе центрального полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.

По информации источника, лондонцы заплатят за 25-летнего малийца около 25 миллионов фунтов. Ожидается, что Биссума на этой неделе пройдет медицинское обследование и подпишет с "Тоттенхэмом" полноценное соглашение.

Биссума перебрался в "Брайтон" из "Лилля" в июле 2018 года. За него заплатили 16,9 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек отыграл в Англии в составе "чаек" 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет 35 млн евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Ив Биссума
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Источник:
The Times

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