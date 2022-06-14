МЮ сделал предложение контракта Эриксену

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение контракта полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену, сообщает The Athletic. Текущее соглашение полузащитника истекает в конце месяца.

Сообщается, что клуб хотел бы продлить соглашение с 30-летним хавбеком, но он рассматривает варианты с продолжением карьеры в других клубах.

Напомним, что Эриксен присоединился к "Брентфорду" в январе и провел в составе команды 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.