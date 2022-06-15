Манчестер Сити продлил контракт с третьим вратарем команды

"Манчестер Сити" объявил о продлении сотрудничества с голкипером команды Скоттом Карсоном.

Новое соглашение 36-летнего вратаря с "горожанами" будет действовать до 30 июня 2023 года. Соответственно, договор был продлен на год.

Карсон является третьим кипером "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он провел один поединок за команду, выйдя на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга". За "Ман Сити" он выступает с 2019 года.

"Я рад остаться в "Манчестер Сити" ещё на один сезон. Работать с Гвардиолой, тренерами и такими талантливыми партнёрами по команде — настоящая честь, которой я наслаждаюсь каждый день. Я уже многого добился за время, проведённое в "Манчестер Сити". Надеюсь, что смогу и дальше помогать другим вратарям команды становиться лучше", — сказал Карсон.