Новый трансфер для Ливерпуля. Дарвин Нуньес и его эволюция

Форвард нового уругвайского поколения перешел в "Ливерпуль". Звезды Луиса "Эль Пистоллеро" Суареса и Эдинсона Кавани уже угасают из-за текучести времени, а вот среди новых ожиданий – именно он.

Прогресс Дарвина особенный, он случился на фоне очень трудных времен для "Бенфики" и всего главного дивизиона Португалии. Нет, португальский футбол не в упадке, как кто-то мог бы подумать, но у всех трех слонов тамошнего футбола есть куча проблем, однако именно "Порту", "Бенфика" и "Спортинг" являются флагманами тамошнего футбола.

Его "Бенфика" сейчас слишком проблемная, начиная с того, что топового тренера Жорже Жесуша выгнали посреди сезона чуть ли не мокрой ветошью. Клуб провел очень проблемный сезон, а вот Дарвин шел своим путём эволюции. Конечно, матчи в плей-офф Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" имели решающее значение в выборе Юргена Клоппа и других серьезных людей из "Энфилда". Дуэль была избиением младенцев с самого начала, но тот самый уругваец все-таки вкусим мерсисайдцев дважды. Проверку он прошел. Тем более, история с вероятным трансфером Мане уже тогда понемногу раскручивалась. Клопу нужны были игроки острия. Одним Момо Салахом сыт не будешь, ведь "Боби" Фирмино уже теряет постепенно доверие к тренеру, а Жота, Диас и другие прекрасные игроки для помощи атаки, но не "решали". А вот Дарвин как раз "решала" и не только.

У этого парня безумное движение, сила, менталитет, умение забивать голы и делать крутые передачи.

Дарвин родился застенчивым ребенком, мальчиком с необычайной силой стремления добиваться успеха в жизни. Молчание и стеснительность Нуньеса компенсировали его большие амбиции, но главной целью было вырваться из нищеты.

Он знал настоящий голод и собирал пустые бутылки на улицах вместе с братом.

"Я ложился спать голодным. Но самой голодной в нашей семье ложилась спать моя мама. Она заботилась о том, чтобы я и мой брат поели в первую очередь. Никогда не забуду это и откуда я вышел".

Его путь к признанию был чуть ли не классическим для футболистов такой цены.

Когда его выкупила испанская "Алмерия", она находилась во втором дивизионе. Тогда ее конкурентами были два бразильских гранд "Грэмио" (ныне находится во втором дивизионе) и "Фламенго" (бюджет на 2022-ой год – 157 миллионов долларов). Насколько покусаны локти у руководителей этих клубов, вы должны понять. В Сегунде Дарвин сразу зажег. Если кто считает, что в этой лиге играют в веселый и атакующий футбол, я вынужден буду вас опустить на землю. Это довольно жесткая лига и забивают там часто на опыте. Но сами голы создают те, кто с бешеной скоростью пашут по 90 минут дважды в неделю. Нуньес запомнился тем, что мог делать все.

Кстати, отсутствие серьезного внимания к нему со стороны солидных клубов до поры до времени было обусловлено его медицинской картой. В юношеском футболе он "сломал колено". Уходя на мяч с попыткой опередить соперника, он встретился с ним одновременно и, по словам самого игрока, "коленная чашечка изогнулась". Вердикт врачей – тотальный разрыв крестообразных связок. О футболе пришлось забыть на полтора года.

Дальше – больше. Это чем-то сродни легендарной истории художника Альбрехта Дюрера. Чтобы выучить его, семье пришлось отдать в шахтеры брата, тоже довольно талантливого. Планировали это сделать на время, а потом поменять местами. Когда же настал срок Альбрехта идти в шахту, брат показал свою руку со сломанными пальцами и благословил его на живопись.

У Нуньеса был жесткий выбор – кто-то должен оставить футбол и кормить семью. По выбору всех сторон от игрушки с мячом должен был отойти Дарвин, но брат позвонил и сказал, что считает его талант больше своего и поэтому пошел зарабатывать деньги.

А вот то, что умеет на поле Дарвин Нуньес я вам не буду рассказывать, проще дать запрос в поисковик и посмотреть самим, это того стоит. Особенно в случае Дарвина.

"Я люблю интенсивную игру, потому что я умею быстро двигаться. Штрафная площадка это место для решительных действий, иначе у тебя не будет результата", - Дарвин Нуньес, игрок "Ливерпуля".

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