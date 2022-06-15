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Каррагер: Заткнитесь, клоуны. Саутгейт вывел Англию на лучшие позиции с 1966 года

Англия
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Комментарий Джейми о поражении "трех львов"

Каррагер: Заткнитесь, клоуны. Саутгейт вывел Англию на лучшие позиции с 1966 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Ливерпуля", а сейчас футбольный эксперт – Джейми Каррагер прокомментировал разгромное поражение Англии в матче с Венгрией в рамках Лиги Наций.

"Ты не знаешь, что делаешь". Заткнитесь, клоуны. Саутгейт вывел страну на самые лучшие позиции на двух турнирах с 1966 года.

Также это мнение, что Саутгейт тянет эту команду является нонсенсом. Эта команда не лучше 2004-06 и 1996-98. Саутгейт победил, хотя и с выгодными ничьими. Отдохните парни и вернитесь к своему нормальному уровню", – написал Каррагер в своем твиттере.

После 4-х туров Лиги наций сборная "трех львов" имеет в своем активе всего 2 очка и занимает последнее место в своей группе.

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В статье: Джейми Каррагер
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Источник:
Twitter Jamie Carragher

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