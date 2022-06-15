Реал хочет оформить трансфер Беллингема следующим летом

Мадридский "Реал" нацелился на трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Однако проблемой перехода англичанина в состояние "сливочных" этим летом является заполненная квота игроков не из ЕС. Поэтому руководство королевского клуба хочет сейчас договориться с боссами "шмелей" о трансфере за 90 млн евро, однако провести переход следующим летом.

Когда вингер "Реала" Винисиус Жуниор уже будет иметь испанское гражданство и уволит слот под игрока не из ЕС.

Беллингему хотят предложить долговременный контракт на 5-6 лет.

Также на Джуда претендует "Ливерпуль" Юргена Клоппа – "красные" готовы выложить за хавбека 100 миллионов.

Напомним, в этом сезоне 18-летний полузащитник в составе "Боруссии" провел 44 матча, забил 6 голов и сделал 14 ассистов.