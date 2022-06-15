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Реал хочет оформить трансфер Беллингема следующим летом

Англия
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Сейчас нет слота под игроков не из ЕС

Реал хочет оформить трансфер Беллингема следующим летом

Фото: MARCA

Новина українською

Мадридский "Реал" нацелился на трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Однако проблемой перехода англичанина в состояние "сливочных" этим летом является заполненная квота игроков не из ЕС. Поэтому руководство королевского клуба хочет сейчас договориться с боссами "шмелей" о трансфере за 90 млн евро, однако провести переход следующим летом.

Когда вингер "Реала" Винисиус Жуниор уже будет иметь испанское гражданство и уволит слот под игрока не из ЕС.

Беллингему хотят предложить долговременный контракт на 5-6 лет.

Также на Джуда претендует "Ливерпуль" Юргена Клоппа – "красные" готовы выложить за хавбека 100 миллионов.

Напомним, в этом сезоне 18-летний полузащитник в составе "Боруссии" провел 44 матча, забил 6 голов и сделал 14 ассистов.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Джуд Беллингем
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Источник:
Cadena SER

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