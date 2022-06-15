  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Когда-то подавал надежды в МЮ. Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Когда-то подавал надежды в МЮ. Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко

Англия
(1 голосов)

Бельгиец играет на той же позиции, что и украинец

Когда-то подавал надежды в МЮ. Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Летом "Вест Хэм" попытается подписать Аднана Янузая. Об этом передает инсайдер Экрем Конур.

По его данным, лондонцы предложат вингеру трехлетний контракт. За сам переход платить не придется, поскольку летом Аднан покинул "Реал Сосьедад" в качестве свободного агента.

В свое время Янузай был молодой надеждой "МЮ", однако выстрелить в "Боруссии" и "Сосьедаде" не сумел. В прошлом сезоне он совершил восемь результативных действий (5+3) в 44-х играх.

Отметим, что Янузай чаще всего играет на позиции правого вингера. На этой же позиции в "Вест Хэме" ранее играл Ярмоленко.

Читайте такжеВест Хэм объявил об уходе Ярмоленко и еще трех футболистов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аднан Янузай Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде