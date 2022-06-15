Когда-то подавал надежды в МЮ. Вест Хэм определился с заменой Ярмоленко

Летом "Вест Хэм" попытается подписать Аднана Янузая. Об этом передает инсайдер Экрем Конур.

По его данным, лондонцы предложат вингеру трехлетний контракт. За сам переход платить не придется, поскольку летом Аднан покинул "Реал Сосьедад" в качестве свободного агента.

???? West Ham plan to offer 27-year-old Belgian Adnan Januzaj a contract until 2025. ???????? ⚒️ #WHUFC



???? VOLE ????

???? https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/xzzea59rdT — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 15, 2022

В свое время Янузай был молодой надеждой "МЮ", однако выстрелить в "Боруссии" и "Сосьедаде" не сумел. В прошлом сезоне он совершил восемь результативных действий (5+3) в 44-х играх.

Отметим, что Янузай чаще всего играет на позиции правого вингера. На этой же позиции в "Вест Хэме" ранее играл Ярмоленко.