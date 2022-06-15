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Саутгемптон подписал голкипера Ман Сити
А также продлил контракт с Кабальеро
"Саутгемптон" оформил трансфер вратаря "Манчестер Сити" Гэвина Базуна. Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
"Святые" и "горожане" уже завершили переход – по достигнутым условиям первые заплатят за игрока 12 млн фунтов (без учета возможных бонусов).
Гэвин считался игроком "Ман Сити" с 2019 года, однако за первую команду так и не сыграл.
Также, как пишет журналист, "Саутгемптон" продлил контракт с вратарем Вилли Кабальеро до 2023 года.
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Источник:Twitter Fabrizio Romano
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