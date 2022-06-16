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АПЛ показала новый мяч на следующий сезон

Англия
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Выглядит неплохо

АПЛ показала новый мяч на следующий сезон

Новина українською

Руководство Английской Премьер-лиги представило мяч, которым будут проводиться матчи нового сезона в элитном дивизионе.

Техническим спонсором сезона в 23-й раз выступил Nike. В мяче используется технология AerowSculpt, что и в предыдущих двух сезонах, которая позволяет улучшить стабильность и обеспечивает более точный полет.

Изделие сделано в белом цвете с золотистыми вставками, а также оранжевыми вкраплениями. Название мяча - Nike Flight. Ключевым отличием работы будет отсылка в его дизайне к мячу 30-летней давности, которым играли первый сезон в истории АПЛ.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии победителем стал "Манчестер Сити".

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В статье: АПЛ
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Источник:
premierleague

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