Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня отмечает юбилей Юрген Клопп

16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".

С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, Кубка лиги и чемпионом АПЛ.

Happy 55th birthday, Jürgen Klopp! ????



The first manager in Liverpool’s history to win the League title, a European title, the EFL Cup, and the FA Cup ???? pic.twitter.com/jS9cy68kyg