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Праздник харизматичного творца гегенпрессинга: сегодня отмечает юбилей Юрген Клопп
55!
Getty Images / Global Images Ukraine
16 июня 1967 года родился немецкий футболист и тренер Юрген Клопп. Специалист получил признание во время работы в "Майнце" – он выступал за команду с 1990-го по 2001 год, после чего 7 лет тренировал "карнавальников".
С дортмундской "Боруссией" Клопп дважды становился чемпионом Германии и Суперкубка Германии, выигрывал Кубок страны. В "Ливерпуле" Юрген успел стать победителем Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка Англии, Кубка лиги и чемпионом АПЛ.
Happy 55th birthday, Jürgen Klopp! ????— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 16, 2022
The first manager in Liverpool’s history to win the League title, a European title, the EFL Cup, and the FA Cup ???? pic.twitter.com/jS9cy68kyg
Отличительная черта команд Клоппа – интенсивный контпрессинг, который в Германии с подачи Юргена начали называть гегенпрессингом. Прием позволяет отобрать мяч вблизи ворот соперника и находиться в одной передаче от опасного момента.
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