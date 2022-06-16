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Конкурент Зинченко все ближе. Ман Сити готовит официальное предложение по испанскому фулбеку

Англия
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Неприятные новости для украинца

Конкурент Зинченко все ближе. Ман Сити готовит официальное предложение по испанскому фулбеку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" намерен летом подписать испанца Марка Кукурелья. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанского фулбека хочет видеть в команде Пеп Гвардиола. Ожидается, что в ближайшее время английская сторона сделает первое официальное предложение.

Ранее была информация, что "Брайтон" хочет получить за 23-летнего игрока порядка 30 миллионов. В прошлом сезоне он отыграл 38 матчей, отдав две голевые передачи.

Отметим, что Кукурелья может стать прямым конкурентом Александра Зинченко. Украинец может "Сити" покинуть.

Читайте такжеСМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
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В статье: Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Марк Кукурелла Сасета
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