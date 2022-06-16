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Конкурент Зинченко все ближе. Ман Сити готовит официальное предложение по испанскому фулбеку
Неприятные новости для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" намерен летом подписать испанца Марка Кукурелья. Об этом передает инсайдер Фабрицио Романо.
Испанского фулбека хочет видеть в команде Пеп Гвардиола. Ожидается, что в ближайшее время английская сторона сделает первое официальное предложение.
Excl: Manchester City are now set to submit opening proposal to Brighton for Marc Cucurella. First bid ready to proceed in advanced talks in the next days. ???????????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2022
Cucurella is still Man City top target as left back, Pep Guardiola really wants him. Work in progress. pic.twitter.com/SyJiwh0pk7
Ранее была информация, что "Брайтон" хочет получить за 23-летнего игрока порядка 30 миллионов. В прошлом сезоне он отыграл 38 матчей, отдав две голевые передачи.
Отметим, что Кукурелья может стать прямым конкурентом Александра Зинченко. Украинец может "Сити" покинуть.
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