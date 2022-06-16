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Вест Хэм нацелен подписать капитана Саутгемптона и форварда Севильи

Англия
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Личные прерогативы Мойеса

Вест Хэм нацелен подписать капитана Саутгемптона и форварда Севильи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Вест Хэм" активно ищет на трасферном рынке усиление состава на следующий сезон.

Английское издание Mirror сообщает, что главный тренер "молотобойцев", в связи с уходом лидера коллектива Марка Нобла и непредсказуемым будущим Томаша Соучека, прежде всего, хочет усилить центральное звено команд. Главный кандидат на эту позицию – 27-летний капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус.

Также коуч лондонцев намерен подписать форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несири. "Вест Хэм" уже предпринимал попытки подписать 25-летнего марокканца, однако испанцы хотят за трансфер нападающего 40 млн, когда англичане предлагают 27 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Уорд-Праус сыграл 36 поединков, забил 10 голов и оформил 5 результативных передач. В свою очередь, Эн-Несири в 23 матчах Ла Лиги отличился 5 раз.

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В статье: Джеймс Уорд-Праус Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Юссеф Эн-Несири
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Источник:
Mirror

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