Вест Хэм нацелен подписать капитана Саутгемптона и форварда Севильи

Лондонский "Вест Хэм" активно ищет на трасферном рынке усиление состава на следующий сезон.

Английское издание Mirror сообщает, что главный тренер "молотобойцев", в связи с уходом лидера коллектива Марка Нобла и непредсказуемым будущим Томаша Соучека, прежде всего, хочет усилить центральное звено команд. Главный кандидат на эту позицию – 27-летний капитан "Саутгемптона" Джеймс Уорд-Праус.

Также коуч лондонцев намерен подписать форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несири. "Вест Хэм" уже предпринимал попытки подписать 25-летнего марокканца, однако испанцы хотят за трансфер нападающего 40 млн, когда англичане предлагают 27 млн.

В прошлом сезоне АПЛ Уорд-Праус сыграл 36 поединков, забил 10 голов и оформил 5 результативных передач. В свою очередь, Эн-Несири в 23 матчах Ла Лиги отличился 5 раз.