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СМИ назвали сумму, которую Фулхэм выложит за вингера Шахтера

Англия
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Трансфер снова близок

СМИ назвали сумму, которую Фулхэм выложит за вингера Шахтера

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Шахтера" Манор Соломон во второй раз близок к переходу в "Фулхэм".

По данным TUTTOmercatoWEB, обе стороны очень близки к соглашению. "Шахтер" получит за израильтянина восемь миллионов евро, а также 20% после следующей продажи.

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Несколько месяцев назад уже сообщалось о договоренности между "Шахтером" и "Фулхэмом". Тогда переход Соломона оценивался в семь с половиной миллионов и 15% от перепродажи.

Действующий контракт Манора с "Шахтером" действителен до зимы 2023-го.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
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Источник:
TMW

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