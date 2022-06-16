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СМИ назвали сумму, которую Фулхэм выложит за вингера Шахтера
Трансфер снова близок
Фото: ФК Шахтер
Вингер "Шахтера" Манор Соломон во второй раз близок к переходу в "Фулхэм".
По данным TUTTOmercatoWEB, обе стороны очень близки к соглашению. "Шахтер" получит за израильтянина восемь миллионов евро, а также 20% после следующей продажи.
Несколько месяцев назад уже сообщалось о договоренности между "Шахтером" и "Фулхэмом". Тогда переход Соломона оценивался в семь с половиной миллионов и 15% от перепродажи.
Действующий контракт Манора с "Шахтером" действителен до зимы 2023-го.
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