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Гари Невилл: Меня беспокоит работа МЮ на трансферном рынке

Англия
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Легендарный защитник "красных дьяволов" недоволен политикой клуба

Гари Невилл: Меня беспокоит работа МЮ на трансферном рынке

Sky

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед", а сейчас футбольный эксперт на ТВ Гари Невилл раскритиковал трансферную пассивность "красных" дьяволов" этим летом.

"Я понимаю, что это только начало трансферного окна. Но меня беспокоит, что "МЮ" испытывает трудности со своими делами. Все остальные выглядят настроенными и готовыми, а "Ман Юнайтед" стоит на месте.

Эрик тен Хаг должен как можно быстрее сформировать свою команду. Задержки только усложнят ему работу. Надеюсь, все произойдет в ближайшее время", – написал англичанин в своем твиттере.

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В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед
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Источник:
Twitter Gary Neville

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