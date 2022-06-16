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Эриксен всерьез рассматривает предложение перейти в Ман Юнайтед
Датчанина не смущает неучастие "МЮ" в ЛЧ
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Портал The Athletic сообщает, что атакующий полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен рассматривает предложение "Манчестер Юнайтед".
30-летний хавбек серьезно заинтересован продолжить карьеру в состоянии "красных дьяволов". Источник отмечает, что датчанин готов перейти в команду, несмотря на то, что "МЮ" не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, действующий контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в этом июне – клуб уже сделал предложение о продолжении сотрудничества.
В этом сезоне АПЛ хавбек провел 11 поединков, забил 1 гол и записал на свой счет 4 результативных передачи.
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