Эриксен всерьез рассматривает предложение перейти в Ман Юнайтед

Портал The Athletic сообщает, что атакующий полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен рассматривает предложение "Манчестер Юнайтед".

30-летний хавбек серьезно заинтересован продолжить карьеру в состоянии "красных дьяволов". Источник отмечает, что датчанин готов перейти в команду, несмотря на то, что "МЮ" не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, действующий контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в этом июне – клуб уже сделал предложение о продолжении сотрудничества.

В этом сезоне АПЛ хавбек провел 11 поединков, забил 1 гол и записал на свой счет 4 результативных передачи.