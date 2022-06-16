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Эриксен всерьез рассматривает предложение перейти в Ман Юнайтед

Англия
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Датчанина не смущает неучастие "МЮ" в ЛЧ

Эриксен всерьез рассматривает предложение перейти в Ман Юнайтед

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Портал The Athletic сообщает, что атакующий полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен рассматривает предложение "Манчестер Юнайтед".

30-летний хавбек серьезно заинтересован продолжить карьеру в состоянии "красных дьяволов". Источник отмечает, что датчанин готов перейти в команду, несмотря на то, что "МЮ" не будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, действующий контракт Эриксена с "Брентфордом" истекает в этом июне – клуб уже сделал предложение о продолжении сотрудничества.

В этом сезоне АПЛ хавбек провел 11 поединков, забил 1 гол и записал на свой счет 4 результативных передачи.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
Football Talk

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