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У канониров вновь будет свой Виейра. Арсенал подписал хавбека Порту
Даже амплуа одно и то же
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский "Порту" принял предложение лондонского "Арсенала" по продаже полузащитника Фабиу Виейра.
Об этом сообщается в заявлении, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM).
"Драконы" получат за переход португальца 35 миллионов евро, и еще 5 миллионов прописаны в качестве бонусов, которые лондонцы выплатят после ряда достижений в новой команде.
Отметим, что срок контракта 22-летнего Виейры не разглашается, однако СМИ сообщали, что соглашение о сотрудничестве с "канонирами" будет рассчитано сроком на пять лет.
В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "Порту" 39 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 16 результативными передачами.
Напомним, что цвета лондонского "Арсенала" защищал полузащитник Патрик Виейра (с 1996 по 2005 годы) - он был один из лидеров команды. На данный момент он возглавляет "Кристал Пэлас".
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