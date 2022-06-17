У канониров вновь будет свой Виейра. Арсенал подписал хавбека Порту

Португальский "Порту" принял предложение лондонского "Арсенала" по продаже полузащитника Фабиу Виейра.

Об этом сообщается в заявлении, направленном в Комиссию по рынку ценных бумаг (CMVM).

"Драконы" получат за переход португальца 35 миллионов евро, и еще 5 миллионов прописаны в качестве бонусов, которые лондонцы выплатят после ряда достижений в новой команде.

Отметим, что срок контракта 22-летнего Виейры не разглашается, однако СМИ сообщали, что соглашение о сотрудничестве с "канонирами" будет рассчитано сроком на пять лет.

В минувшем сезоне полузащитник провел в составе "Порту" 39 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 16 результативными передачами.

Напомним, что цвета лондонского "Арсенала" защищал полузащитник Патрик Виейра (с 1996 по 2005 годы) - он был один из лидеров команды. На данный момент он возглавляет "Кристал Пэлас".