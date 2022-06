Без форварда не останутся. Арсенал согласовал новый контракт с 23-летним футболистом

"Арсенал" этим летом мог потерять сразу двух нападающих. Однако, после ухода Александра Лаказетта, удалось удержать другого нападающего.

Читайте такжеВозвращение на родину. Ляказетт подписал контракт с новым клубом

Новая сделка была согласована с 23-летних Эдвардом Нкетиа. Контракт будет действителен до 2027-го года. В прошлом кампании англичанин забил десять голов в 28-ти играх.

Arsenal update. Eddie Nketiah has just signed new contract until June 2027, deal completed and sealed today after verbal agreement days ago. Official statement soon. ???????? #AFC



Nketiah turned down multiple bids from Bundesliga and Premier League clubs to stay at Arsenal. pic.twitter.com/nKwIwV7hTD