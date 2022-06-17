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Без форварда не останутся. Арсенал согласовал новый контракт с 23-летним футболистом

Англия
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Хватит ли этого, чтобы заменить Лаказетта?

Без форварда не останутся. Арсенал согласовал новый контракт с 23-летним футболистом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" этим летом мог потерять сразу двух нападающих. Однако, после ухода Александра Лаказетта, удалось удержать другого нападающего.

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Новая сделка была согласована с 23-летних Эдвардом Нкетиа. Контракт будет действителен до 2027-го года. В прошлом кампании англичанин забил десять голов в 28-ти играх.

Ранее сообщалось, что состав "канониров" пополнил полузащитник "Порту".

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В статье: Арсенал (Лондон) Эдвард Нкетиа
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