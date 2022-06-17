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Без форварда не останутся. Арсенал согласовал новый контракт с 23-летним футболистом
Хватит ли этого, чтобы заменить Лаказетта?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" этим летом мог потерять сразу двух нападающих. Однако, после ухода Александра Лаказетта, удалось удержать другого нападающего.
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Новая сделка была согласована с 23-летних Эдвардом Нкетиа. Контракт будет действителен до 2027-го года. В прошлом кампании англичанин забил десять голов в 28-ти играх.
Arsenal update. Eddie Nketiah has just signed new contract until June 2027, deal completed and sealed today after verbal agreement days ago. Official statement soon. ???????? #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022
Nketiah turned down multiple bids from Bundesliga and Premier League clubs to stay at Arsenal. pic.twitter.com/nKwIwV7hTD
Ранее сообщалось, что состав "канониров" пополнил
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