Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ив Биссума – игрок Тоттенхэма
Банда Конте прилично усиливается под Лигу чемпионов
Фото: twitter.com/SpursOfficial
"Тоттенхэм" в соцсетях объявил о подписании хавбека "Брайтона". 25-летний Ив Биссума переезжает в Лондон за 29 миллионов евро + бонусы.
Сообщается, что с игроком подписан долгосрочный контракт.
✍️ We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022
Welcome to Spurs, Yves! ????
В прошлом сезоне Ив провел 28 матчей за "Брайтон", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо договорилось о спарринге с именитым клубом Франции
- "Ему грозит тюрьма". Малиновский объяснил молчание одноклубника из рф
- На него есть большой спрос. Металлист может потерять основного хавбека
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти