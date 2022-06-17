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Официально: Ив Биссума – игрок Тоттенхэма

Англия
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Банда Конте прилично усиливается под Лигу чемпионов

Официально: Ив Биссума – игрок Тоттенхэма

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Тоттенхэм" в соцсетях объявил о подписании хавбека "Брайтона". 25-летний Ив Биссума переезжает в Лондон за 29 миллионов евро + бонусы.

Сообщается, что с игроком подписан долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Ив провел 28 матчей за "Брайтон", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 35 миллионов евро.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Ив Биссума Тоттенхэм
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