Официально: Ив Биссума – игрок Тоттенхэма

"Тоттенхэм" в соцсетях объявил о подписании хавбека "Брайтона". 25-летний Ив Биссума переезжает в Лондон за 29 миллионов евро + бонусы.

Сообщается, что с игроком подписан долгосрочный контракт.

✍️ We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.



Welcome to Spurs, Yves! ????