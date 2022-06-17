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Саутгемптон подписал вратаря Ман Сити. Горожане получат 20% со следующей продажи

Англия
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Саутгемптон подписал вратаря Ман Сити. Горожане получат 20% со следующей продажи

Фото: southamptonfc.com

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Бывший вратарь "Манчестер Сити" Гэвин Базуну подписал пятилетний контракт с "Саутгемптоном". "Горожане" оставили за собой право выкупить игрока.

Сообщается, что 20-летний голкипер сборной Ирландии перешел за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Базуну выступал в аренде за "Портсмут". Он провел 46 матчей в клубе из первой лиги, из которых 17 отстоял "насухо".

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Гевин Базуну
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Источник:
southamptonfc.com

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