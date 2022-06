Саутгемптон подписал вратаря Ман Сити. Горожане получат 20% со следующей продажи

Бывший вратарь "Манчестер Сити" Гэвин Базуну подписал пятилетний контракт с "Саутгемптоном". "Горожане" оставили за собой право выкупить игрока.

Сообщается, что 20-летний голкипер сборной Ирландии перешел за 20 миллионов евро.

Official, confirmed. Southampton have signed Gavin Bazunu as new goalkeeper from Manchester City on a permanent deal. ⚪️???????? #SaintsFC



Man City receive £12m plus add-ons, also keeping 20% of future sale and including a buy-back option clause.