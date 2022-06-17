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Саутгемптон подписал вратаря Ман Сити. Горожане получат 20% со следующей продажи
Получил возможность развиваться
Фото: southamptonfc.com
Бывший вратарь "Манчестер Сити" Гэвин Базуну подписал пятилетний контракт с "Саутгемптоном". "Горожане" оставили за собой право выкупить игрока.
Сообщается, что 20-летний голкипер сборной Ирландии перешел за 20 миллионов евро.
Official, confirmed. Southampton have signed Gavin Bazunu as new goalkeeper from Manchester City on a permanent deal. ⚪️???????? #SaintsFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2022
Man City receive £12m plus add-ons, also keeping 20% of future sale and including a buy-back option clause.
В прошлом сезоне Базуну выступал в аренде за "Портсмут". Он провел 46 матчей в клубе из первой лиги, из которых 17 отстоял "насухо".
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