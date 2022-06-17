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Помощник Гвардиолы покинул Ман Сити, чтобы занять место Хави в Катаре

Англия
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Хуанма Лильо получил щедрое предложение

Помощник Гвардиолы покинул Ман Сити, чтобы занять место Хави в Катаре

Фото: mancity.com/ автор неизвестен

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Ассистент Хосепа Гвардиолы Хуанма Лильо официально покинул "Манчестер Сити", сообщает сайт "Горожан".

56-летний испанец принял предложение катарского "Аль-Садда", где получит пост главного тренера. До возвращения в "Барселону" там набивал шишки знаменитый Хави.

У Лильо внушительный опыт самостоятельной работы - ранее он возглавлял "Реал Сосьедад", "Тенерифе", "Альмерию"; помимо Испании работал в Мексике, Китае и Японии.

Гвардиоле Лильо ассистировал с лета 2020 года, и за время его каденции команда выиграла два чемпионата из двух.

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В статье: Манчестер Сити Аль-Садд (Доха) Хуан Лильо
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Источник:
ФК "Ман Сити"

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