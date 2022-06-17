  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Источник назвал сумму, которую Брентфорд выплатит за 18-летнего таланта Днепра-1
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник назвал сумму, которую Брентфорд выплатит за 18-летнего таланта Днепра-1

Англия
(1 голосов)

Вначале англичане хотели чуть сэкономить

Источник назвал сумму, которую Брентфорд выплатит за 18-летнего таланта Днепра-1

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Журналист Игорь Цыганык во второй раз за сутки подтвердил предстоящий переход Егора Ярмолюка из "Днепра-1" в "Брентфорд". Также он назвал сумму трансфера.

Читайте такжеМолодой хавбек Днепра-1 близок к переходу в стан середняка АПЛ - СМИ

"На 99,9% Егор Ярмолюк - футболист "Брентфорда". Все стороны пришли к согласию, осталось лишь официально оформить документ. Ярмолюк является одним из талантливейших футболистов своего поколения. Он удачно выступал за юношеские сборные Украины, дебютировал в составе "Днепра-1", получил хорошую характеристику от Игоря Йовичевича.

Переговоры продолжались долго. Цена этого футболиста – примерно 1,5 млн. евро. Хотя в начале "Брентфорд" предлагал втрое меньше, но в ходе переговоров удалось добиться такого согласия", - заявил Цыганык.

В прошлом сезоне юный талант отыграл за "Днепр-1" девять игр, забил один гол. Его контракт действует до 2023-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык Брентфорд СК Днепр-1 Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootballHub

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде