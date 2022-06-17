Источник назвал сумму, которую Брентфорд выплатит за 18-летнего таланта Днепра-1

Журналист Игорь Цыганык во второй раз за сутки подтвердил предстоящий переход Егора Ярмолюка из "Днепра-1" в "Брентфорд". Также он назвал сумму трансфера.

"На 99,9% Егор Ярмолюк - футболист "Брентфорда". Все стороны пришли к согласию, осталось лишь официально оформить документ. Ярмолюк является одним из талантливейших футболистов своего поколения. Он удачно выступал за юношеские сборные Украины, дебютировал в составе "Днепра-1", получил хорошую характеристику от Игоря Йовичевича.

Переговоры продолжались долго. Цена этого футболиста – примерно 1,5 млн. евро. Хотя в начале "Брентфорд" предлагал втрое меньше, но в ходе переговоров удалось добиться такого согласия", - заявил Цыганык.

В прошлом сезоне юный талант отыграл за "Днепр-1" девять игр, забил один гол. Его контракт действует до 2023-го года.