Арсенал отказался от покупки звездного опорника Лестера

Лондонский "Арсенал" отказался от трансфера бельгийского опорного полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Ожидается, что 25-летний бельгиец продлит действующее соглашение с "лисами" еще на год. Как известно, действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

"Арсенал" собирался подписать только одного хавбека в летнее трансферное окно и уже договорился с "Порту" о трансфере Фабиу Феррейры Виейры за 40 миллионов евро.