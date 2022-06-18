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Арсенал отказался от покупки звездного опорника Лестера
Клуб будет искать другого игрока
Фото: twitter.com/LCFC
Лондонский "Арсенал" отказался от трансфера бельгийского опорного полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.
Ожидается, что 25-летний бельгиец продлит действующее соглашение с "лисами" еще на год. Как известно, действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.
"Арсенал" собирался подписать только одного хавбека в летнее трансферное окно и уже договорился с "Порту" о трансфере Фабиу Феррейры Виейры за 40 миллионов евро.
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Источник:Журналіст Роб Дорсетт
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