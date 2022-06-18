  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал отказался от покупки звездного опорника Лестера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал отказался от покупки звездного опорника Лестера

Англия
(1 голосов)

Клуб будет искать другого игрока

Арсенал отказался от покупки звездного опорника Лестера

Фото: twitter.com/LCFC

Новина українською

Лондонский "Арсенал" отказался от трансфера бельгийского опорного полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса.

Ожидается, что 25-летний бельгиец продлит действующее соглашение с "лисами" еще на год. Как известно, действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

"Арсенал" собирался подписать только одного хавбека в летнее трансферное окно и уже договорился с "Порту" о трансфере Фабиу Феррейры Виейры за 40 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Юри Тилеманс Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде